La Fiorentina incompleta: cosa manca alla squadra per terminare il puzzle. Come incide la variabile Beltran sul mercato viola

Proviamo per un momento a mettere da parte la possibilità di cessioni eccellenti, come quelle di Kean e di Dodô che, per altro, nessuno vorrebbe, è una Fiorentina che, nella testa dei dirigenti viola, ha bisogno solo di qualche ritocco prima di essere completata.

La vera esigenza

E' chiaro che l'esigenza principale in questo momento è quella di trovare un forte centrocampista che possa affiancare Fazzini e Fagioli (o nel caso anche Mandragora) e che possa fungere da metronomo della squadra.

Una falla a destra

L'obiettivo numero due è un vice Kean a destra, falla ‘ereditata’ dalla scorsa stagione e che ancora non ha trovato una soluzione nonostante alcune soluzioni già vagliate.

Nodo attacco e il ruolo di Beltran

Resta pure il nodo attacco, ma molto in questo caso è legato alla variabile Beltran. Che cosa intendiamo? Semplice, l'argentino deve essere ceduto per fare spazio in avanti, altrimenti resta difficile affondare il colpo. Per inciso, Sebastiano Esposito è un profilo che piace molto, ma con l'ex River nel mezzo…