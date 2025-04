Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto al TGR Rai Toscana, commentando in primis la vittoria di ieri contro il Celje: “Sarebbe stata meglio una vittoria senza subire gol, ma ci resta il ritorno in casa nostra. Ho visto un campione incredibile come De Gea, lo abbiamo preso noi dopo che lo hanno mandato via. Per me è un portiere ancora giovane, può fare qualche altro anno con noi. Mi è piaciuto anche Folorunsho. In generale tutti i ragazzi mi sono piaciuti”.

E aggiunge: “Vedere la partita insieme ai tifosi al Viola Park è stato bellissimo, mi hanno ringraziato tutti ed erano contenti. Anche perché abbiamo vinto. Comprato casa a Firenze? Sì… in realtà mia moglie. Ho sentito che qualcuno vorrebbe investire nella Fiorentina, però io non ho bisogno di nessuno. Spero che anche ai fiorentini vada bene così”.

Sul campionato della Fiorentina: “Sarò qui fino alla partita contro l'Empoli, lì spero che saremo in una buona situazione. Obiettivi? Sempre gli stessi, un progressivo miglioramento rispetto all'anno passato. Ce la possiamo fare. Palladino sa quanto gli voglio bene, sta facendo un ottimo lavoro e può arrivare più in alto del settimo posto. Questo è probabile se farà bene in queste ultime partite. Gudmundsson? La situazione giudiziaria è particolare, ma spero che potremo tenerlo”.