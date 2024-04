Nuovo incarico per Tramontano dopo Firenze

L'ex responsabile del reparto scouting della Fiorentina Antonio Tramontano, che ha salutato la società viola a inizio anno dopo che la sua avventura a Firenze era iniziata nel 2019, è stato nominato Coordinatore del Corso Osservatori del Settore Tecnico della F.I.G.C.

Il post social

Ad annunciarlo è stato proprio Tramontano con un post su Instagram: “Sono felice di essere stato nominato Coordinatore del Corso Osservatori del Settore Tecnico della F.I.G.C., in partenza oggi. Il percorso prevede l’intervento di professionisti di spicco del mondo del calcio, sia italiano che internazionale. Il corso valorizzerà la tradizione, puntando all’innovazione in un settore decisivo e in continua evoluzione, quello dello Scouting, che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo costante, diventando un’area sempre più decisiva all’interno dei Club. Il percorso formativo permetterà ai corsisti di creare connessioni inedite e sviluppare nuove skills, funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici di ciascuno”.