I convocati della Fiorentina: finalmente Nico! Assenza in attacco causa mercato mentre in porta...

Brekalo ha già fatto le valigie, è assente

Da poco sono stati diramati i convocati di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Inter, in programma domani sera. Si nota subito l'assenza di Josip Brekalo, già in viaggio per Spalato per le visite mediche con l'Hajduk. Oltre a lui, assenti anche i soliti Dodo e Castrovilli.

Ma Italiano può sorridere: Nico c'è!

La bellissima notizia, però, è il rientro in lista di Nicolas Gonzalez, che in Supercoppa si era seduto in panchina solo in caso di calci di rigore. L'argentino è invece adesso regolarmente a disposizione e chissà che non potrebbe partire anche dall'inizio. Assente ovviamente ancora Kouamé, impegnato in Costa d'Avorio. Ci sono sia Comuzzo che Amatucci; regolarmente presente Mina. Non è fra i convocati nemmeno il secondo portiere Christensen, infortunato di recente; al suo posto, Martinelli e Vanucchi.