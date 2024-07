Colpani è arrivato nel ritiro inglese della Fiorentina: Palladino lo accoglie con il sorriso. Potrebbe esordire già...

Nella serata di ieri l’ormai ex trequartista del Monza Andrea Colpani è diventato un giocatore della Fiorentina: il classe ’99 è il terzo acquisto dei viola dopo gli arrivi di Pongracic e Moise Kean. Il fantasista questa mattina si recato al Viola Park per mettere la firma sul contratto che lo legherà al club gigliato per poi raggiungere i compagni.

Infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il giocatore dopo le firme si è messo in viaggio alla volta dell’Inghilterra, dove la Fiorentina sta svolgendo una delle piu classiche tournée estive. Il giocatore, come testimoniato poco fa dalla Fiorentina ha raggiunto in questi momento la squadra nella struttura dove alloggia da ormai qualche giorno: sarà sugli spalti per assistere all’amichevole di stasera contro il Bolton. Secondo quanto sottolineato l’ex Monza potrebbe addirittura fare il suo esordio già nella terza amichevole “inglese”, quella di martedì prossimo contro l’Hull City.

Questo l’arrivo di colpani nel ritiro viola: