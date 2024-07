Perinetti: "Alla Fiorentina Colpani può rincorrere anche la Nazionale. Kean deve dimostrarci di essere cresciuto"

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo Giorgio Perinetti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di valutare i primi movimenti della Fiorentina in fase di calciomercato. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Colpani ha fatto un salto meritato, è un giocatore con molte qualità, ma anche dotato di corsa e di inserimento. Un talentino che sicuramente ha voluto perchè sa quanto può dare. E’ uno di quei giocatori che può ancora fare un salto di qualità e, perchè no, magari pensare anche ad un inserimento nel giro della nazionale”.

“Kean deve dimostrare al mondo di non essere più un ragazzo”

Ha detto la sua anche sull’arrivo a Firenze di Moise Kean: “Mi aspetto che non sia più un ragazzo, deve dimostrare a tutti di essere finalmente maturato, di essere diventato un professionista completo; molto dipenderà infatti dai suoi atteggiamenti. Le qualità le ha sempre avute e tanti allenatori gli hanno sempre dato una possibilità, quello che gli è mancato forse è stat un po di continuità. Se Palladino soffrirà in futuro l’assenza di centrocampisti durante questo inizio di stagione? Lavorare su certi concetti senza avere interpreti a centrocampo non è mai facile: il lavoro di noi direttori sportivi è questo ma non è mai facile. Molto dipende anche da quello che è il mercato, e anche stavolta credo che sia questo il motivo di questo stallo. Non è facile accontentare gli allenatori, che vorrebbero i giocatori già a giugno”.

“Palladino mi ha sorpreso molto: ecco il motivo”

Ha poi concluso: “Quando ho visto che lui faceva l’allenatore gli ho scritto che non mi sarei mai aspettato che un giocatore come lui potesse poi sedersi in panchina: conoscendolo da giocatore non mi sembrava cosi attento da poter farlo. Mi ha sorpreso in positivo veramente, è uno dei tecnici più interessanti di questo periodo. Firenze è l’anno della conferma e può fare cose importanti”.