Vlahovic è sfortunato, ma la Juve vince lo stesso. Como, il ritorno in Serie A va male: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È terminata stasera la prima giornata di Serie A 2024/25. La Juventus di Vlahovic ha battuto il Como di Fabregas neopromosso per 3-0. In rete ci è andato il debuttante Mbagula, belga classe 2004 della squadra bianconera Under 23. Il primo tempo si è chiuso 2-0 con il gol anche di Timothy Weah.

Vlahovic nel frattempo prende due legni e gli viene annullato pure un gol in fuorigioco. La pratica Como viene chiusa al 90' da Cambiaso. Thiago Motta parte col botto: tanta Juve, poco Como.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta, Verona 3, Juventus 3, Lazio 3, Torino 1, Fiorentina 1, Parma 1, Empoli 1, Monza 1, Genoa 1, Inter 1, Milan 1, Bologna 1, Udinese 1, Cagliari 1, Roma 1, Como 0, Lecce 0, Napoli 0, Venezia 0.