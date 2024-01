(Dove) è finito davvero Insigne? Diversi problemi fisici e Toronto tristemente ultima nella passata MLS

La suggestione Insigne ha preso piede anche in questa finestra di mercato, sebbene tale dovrebbe essere destinata a rimanere. La sua avventura in Canada era partita a luglio 2022, a metà stagione regolare della MLS: 6 gol in 11 presenze ma anche 5 partite saltate su 17.

Decisamente più problematico il 2023, con 14 assenze su 38 gare, appena 4 reti e uno score tremendo per Toronto, che ha perso 15 delle ultime 16 partite, arrivando ultimo nella Eastern Conference. Insigne e il calcio americano insomma non sembrano essersi fatti breccia a vicenda. L'incognita su quanto abbia ancora da dare in Europa l'ex capitano del Napoli è più che mai grande.