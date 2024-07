Sartori: "Zirkzee va via al 99%". E Italiano rischia di perdere un altro pezzo pregiato a Bologna

L'allenatore del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano rischia di ritrovarsi senza due dei pezzi più pregiati della rosa rossoblù, in vista anche dell'avventura in Champions League. Il ds Giovanni Sartori ha già dichiarato: “Zirkzee andrà via da Bologna al 99%”. Ma c'è di più.

Calafiori, interesse dalla Premier League

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, dopo l'Europeo molti club hanno messo gli occhi su Riccardo Calafiori. Primo su tutti l'Arsenal, che ha già presentato al calciatore un'offerta per più anni con l'approvazione del tecnico Arteta. La richiesta del Bologna resta intorno ai 50 milioni di euro. Attenzione anche al Chelsea.