Oggi la Fiorentina Primavera sfiderà alle 20.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna il Torino nella finale di Coppa Italia di categoria. La squadra di Galloppa è reduce da un percorso di gran livello, avendo eliminato anche squadre del calibro di Milan e Roma prima di arrivare all'ultimo atto della competizione. La Fiorentina ha vinto 4 volte negli ultimi 5 anni il torneo e la passata stagione si è arresa solo alla Roma in finale.

Tutta la rosa viola disponibile per una gara di prestigio

Per la finale mister Daniele Galloppa avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa e potrà fare le migliori scelte per il proprio undici iniziale. In porta Tognetti viaggia verso la conferma, in una stagione in cui ha saputo ritagliarsi sempre più spazio a suon di ottime prove. In difesa, capitan Biagetti ha recuperato e agirà da terzino destro, in mezzo Baroncelli e Romani, a sinistra il solito Fortini.

In avanti gerarchie collaudate

Harder guiderà la mediana della Fiorentina, agendo in cabina di regia affiancato da Ievoli. Tridente pesante e variegato con Sene a destra, Rubino centrale e Caprini a sinistra, dietro al rientrante Braschi, fermato dalla febbre nella scorsa gara di campionato con l'Atalanta.