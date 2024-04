FOTO - Ritrovo in famiglia per due grandi ex Fiorentina: "Come sempre e dove sempre, amici"

Manca davvero poco a Fiorentina-Atalanta, una delle partite più importanti della stagione viola. Intanto, oggi c'è stato tempo per un ritrovo speciale, tra due grandi ex viola.

Borja e Gonzalo di nuovo insieme

Gonzalo Rodriguez è da tempo a Firenze e ha avuto modo di rivedere chi in città vive ormai da anni, ovvero Borja Valero. Pranzo in famiglia e foto ricordo al completo, per due recenti leggende del mondo della Fiorentina. E chissà, magari ci sarà anche il tempo per una coppia speciale allo stadio stasera.

Di seguito, la foto di Borja Valero e Gonzalo Rodriguez insieme a famiglia e amici: