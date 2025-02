L'ondata di entusiasmo che sta cavalcando la Fiorentina dopo il trionfo inaspettato di giovedì ha un solo assente all'appello: Albert Gudmundsson. Nei sogni estivi, serate come quella avrebbero dovuto portare il marchio anche dell'ex genoano, troppo spesso fin qui frenato da problemi fisici. Per il Corriere dello Sport-Stadio comunque, il numero 10 viola è totalmente recuperato e pronto per tornare titolare a San Siro domani sera.

Fin qui 4 reti in 12 presenze in campionato, neanche così poche considerando la pesantezza, ma troppe le assenze in generale. La Fiorentina vuole ritrovare il funambolo che decideva le partite a Genova (l'anno scorso a questo punto era a quota 11 in 22 presenze) e averlo al 100% per la parte calda della corsa Champions potrebbe fare la differenza.