Non c'è dubbio che il vero colpo del mercato di gennaio sia proprio lui, Nicolò Fagioli, maturato alla Juve e ora pronto per sbocciare a Firenze. Negli stralci in cui si è raccontato ieri è emersa anche una colonia viola in famiglia, cugino e nonno Fagioli infatti avranno la soddisfazione di vederlo con la maglia della loro Fiorentina addosso.

Per venire a Firenze, il classe 2001 ha respinto anche le avances di Roberto De Zerbi, che voleva portarselo a Marsiglia, in un contesto che mira allo stesso modo a tornare in Champions ma con qualche chance in più (l'OM è secondo in Ligue 1). Decisivo probabilmente anche il percorso di Kean, che l'ha anticipato di sei mesi e oggi è una delle realtà migliori nel ruolo in Italia. Il bomber viola l'ha anche chiamato, quasi a far da garante per la bontà della scelta.