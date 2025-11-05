Giuntoli? Solo una suggestione. La Fiorentina non ha mai contatto l'ex dirigente di Napoli e Juventus

Notizia di questa mattina la promozione di Roberto Goretti, che prende dunque il posto di Daniele Pradè come direttore sportivo della Fiorentina. Un'occasione persa secondo molti, dal momento che Cristiano Giuntoli era libero e con lui si sarebbe potuto fare - almeno sulla carta - un salto di qualità importante.

Nessun contatto

Tuttavia, secondo quanto riporta TMW, quella legata a Giuntoli è sempre stata più che altro una suggestione. Anche a seguito delle dimissioni di Pradè, la Fiorentina non ha mai pensato all'ex dirigente di Napoli e Juventus. Da parte sua ci sarebbe potuta essere la volontà di unirsi al club viola, ma solo per avviare un progetto con accordo pluriennale. Tra le parti, però, non c'è stato nessuno contatto diretto.