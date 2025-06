Commisso vuole convincere Kean e ricucire con i tifosi della Fiorentina. Le mosse del patron viola per ricominciare dopo il caos

Sono state ore di caos assoluto in casa Fiorentina. Dalla rissa scatenata da Zaniolo al Viola Park dopo il match della Primavera viola contro la Roma alle dimissioni di Palladino. Ore assurde, che hanno visto anche una frattura importante tra il presidente Rocco Commisso e la parta calda del tifo viola.

Lo scontro con il tifo

Prima la risposta dura in conferenza stampa del numero uno viola alla contestazione portata avanti dalla Curva Fiesole, poi il duro comunicato di contro risposta dei gruppi organizzati contro il presidente, il ds Pradè e una gestione societaria che ha lasciato insoddisfatti.

Voglia di ricucire

Adesso, come scrive il Corriere dello Sport, c'è voglia di ricucire lo strappo da parte di Commisso. E le prime mosse per farlo devono arrivare proprio dall'organico viola. Il rinnovo di De Gea è un segnale in questo senso.

Convincere Kean

E poi serve convincere Kean a rimanere, perché l'unico che può dire di no alle possibili pretendenti per lui in caso qualcuno si presentasse con i 52 milioni nei primi 15 giorni di luglio è solo lui. De Gea ha detto sì ai viola nonostante offerte importanti dall'estero, anche per la riconoscenza nei confronti del club viola. Sarà lo stesso con Kean? C'è voglia di ripartire da basi solide per ricostruire anche la fiducia con il tifo.