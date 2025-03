Corriere Fiorentino: La Fiorentina vara la coppia d'Europa

Due articoli sulla Fiorentina presenti stamani all'interno del Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Titolone è: “Coppia d'Europa”. Ovvero: “Test superati Moise può rientrare E Nicolò cerca riscatto dove fu decisivo”.

Kean e Zaniolo

Sul centravanti viola leggiamo: “Kean Sorrisi e cerotti, ora sta bene e da ieri si allena: ”Sono tornato". Ad Atene sarà almeno in panchina". Mentre sull'altro attaccante: “Zaniolo In viola ha iniziato piano ma in coppa può fare la differenza Come quando la vinse con Mou”.