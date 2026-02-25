Palladino firma l'impresa! L'Atalanta ribalta il Borussia Dortmund e approda agli ottavi di Champions

Serviva una vera e propria impresa sportiva all'Atalanta di Palladino per approdare agli ottavi di Champions League. Dopo il 2-0 subito all'andata dal Borussia Dortmund la Dea era obbligata a vincere con più di due reti di scarto; una missione difficile, ma non impossibile per i bergamaschi.

Primo tempo

Gli uomini di Palladino sono andati in vantaggio dopo pochi minuti, complice anche una disattenzione difensiva del Borussia. Zalewski ne approfitta e offre a Scamacca un pallonne che l'attaccante italiano non può sbagliare per il vantaggio dei neroazzurri. Il raddoppio, che ha portato il risultato della doppia sfida provvisoriamente in parità, è arrivato sempre nella prima frazione: Zappacosta al 45esima lascia partire un tiro dal limite dell'area che non sembra nè potente nè angolato, la deviazione del difensore avversario Bensebaini però rende impossibile la parata a Kobel.

Secondo tempo

Anche la seconda frazione di gara comincia all'insegna dell'Atalanta. I bergamaschi continuano il forcing alla ricerca del terzo gol che arriva al 57esimo grazie ad un preciso colpo di testa di Pasalic sul cross tagliato perfetto di De Roon. La New Balance Arena esplode per festeggiare la rete che porta l'Atalanta momentaneamente in vantaggio nella doppia sfida. Al 75esimo però Adeyemi gela lo stadio bergamasco con un tiro perfetto sotto l'incrocio dei pali. Quando i supplementari sembravano scontati, la retroguardia tedesca combina un altro pasticcio: Kobel regala la palla a Pasalic nel rinvio, nel successivo cross Bensebaini tenta il tacco per spazzare, ma invece di prendere il pallone colpisce la testa di Krstovic. Dopo la revisione al VAR l'arbitro assegna il calcio di rigore, Samardzic non sbaglia e l'Atalanta si prende gli ottavi di finale!