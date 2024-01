Condò: "La Serie A ha venduto agli arabi la regolarità del calendario"

La Supercoppa Italiana verrà consegnata questa sera, al termine di Inter-Napoli. La competizione che ha visto anche la Fiorentina tra le partecipanti, continua però a far discutere, anche per le sue conseguenze sulla Serie A.

“Il 21esimo turno è il più fuorviante del campionato - ha scritto su La Repubblica, il giornalista Paolo Condò - visto che per organizzare in Arabia Saudita il mini-torneo che assegna la Supercoppa si è venduta per un mese e mezzo la regolarità del calendario”.

E ancora: "Questa stagione è stata stilata in modo schizofrenico, senza pause a parte quelle per le nazionali. Sarebbe bastato usare uno dei mercoledì liberi da qui alla ripresa delle coppe per liberare un fine settimana in cui far riposare 16 squadre, e far giocare alle altre 4 la Supercoppa. Mah”.