"Conti si fa mettere il monitor dietro per non perdere niente della Fiorentina. Masini se gioca la Viola non fa le prove"

Carlo Conti, Marco Masini, ma anche Walter Santillo tra gli autori. C'è tanta Firenze e tanta Fiorentina al Festival di Sanremo che sta per prendere il via.

“Lo spirito di noi fiorentini viene fuori quando gioca la Fiorentina”

E proprio di questo ha parlato Santillo in un'intervista rilasciata a La Nazione: “Anche il direttore Rai Produzione Giancarlo Milano è fiorentino. Lo spirito di noi fiorentini viene fuori soprattutto con le partite della Fiorentina”.

Conti, Masini e il loro modo di seguire la squadra

L'autore spiega: “Carlo (Conti ndr) si fa mettere il monitor dietro le quinte pur di non perdersi un minuto, mentre Marco (Masini ndr) evita di fare le prove se gioca la Viola. Meno male giovedi la Conference League è prima della diretta della serata”.