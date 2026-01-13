La Fiorentina costa caro a un attaccante del Milan, c'è frattura per il nuovo acquisto di Allegri

Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri nelle ore successive al pareggio del suo Milan con la Fiorentina al Franchi. Infortunio non da poco per l'attaccante Niclas Fullkrug.

Infortunio non da poco

Il neo giocatore rossonero ed ex obiettivo di mercato della Fiorentina si è fratturato un dito del piede e dovrà rimanere fermo ai box per circa un mese. Contro la Fiorentina era stato sostituito al 60' da Leao.

Primi minuti e poi lo stop

Fullkrug era arrivato al Milan solo da qualche giorno dopo il suo acquisto dal West Ham e contro la Fiorentina aveva esordito per la prima volta dal primo minuto in maglia rossonera.