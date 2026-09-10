La nuova vita politica di Edmundo: l'ex attaccante viola candidato a deputato federale a Rio de Janeiro

L'ex Fiorentina Edmundo si è candidato a deputato federale per lo stato di Rio de Janeiro. L'ex attaccante brasiliano classe 1971 ha infatti intrapreso una nuova carriera politica.

La memoria ‘viola’

Edmundo, rimasto nella memoria dei tifosi viola per il suo improvviso addio nel momento del bisogno dopo l'infortunio di Batistuta, è stato protagonista di una vita finora non certo noiosa, ricca di eventi ed episodi che hanno spesso fatto discutere, per usare un eufemismo.

Le linee guida

I punti chiave della campagna politica di Edmundo? “Promuovere lo sport e l'educazione come strumenti di trasformazione sociale. Portare avanti istanze legate alla difesa dei giovani e dell'infanzia. Rappresentare a Brasília gli interessi del popolo di Rio e, in particolare, i tifosi del Vasco da Gama, squadra di cui è storico idolo”.