L'ex difensore della Fiorentina Stefano Bettarini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato molti retroscena della propria carriera, anche degli anni passati a Firenze.

Uno scudetto mancato

"Edmundo? La Viola ha uno scudetto in meno perché lui scappò in Brasile per il Carnevale - ricorda Bettarini - Cecchi Gori gli disse che a Firenze c'era Bagno a Ripoli, quindi il mare. Quando scoprì che non era vero andò fuori di testa. lo e Cois lo portavamo a Viareggio a mangiare il pesce. Un fenomeno: a Empoli vinse da solo dopo aver lanciato

una ciabatta al vice del Trap. Era rimasto a dormire".

Bati fenomeno, ma…

Infine una battuta anche sul bomber e capitano viola Batistuta: “Un fenomeno. Anche se un po' tirchio”.