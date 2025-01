Castrovilli ai titoli di coda con la Lazio: l'ex centrocampista viola verso la Brianza

In questi minuti il Monza ha avviato i primi contatti per prelevare dalla Lazio Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina che non sta trovando spazio e continuità nella Capitale.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il club di Galliani si è fatto vivo per il classe ‘97 pugliese, che già in estate era stato cercato dai brianzoli, prima di scegliere la Lazio dopo l’addio a parametro zero alla Fiorentina.