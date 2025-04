Dopo Bakambu, il Betis recupera anche un difensore per la Fiorentina. Pellegrini però deve rinunciare a tre calciatori di spessore

Il Betis continua a preparare la partita di Conference League contro la Fiorentina di giovedì prossimo. Se Palladino è pronto a ritrovare Kean dopo due gare di assenza, il tecnico degli spagnoli Manuel Pellegrini potrà contare sia sull'attaccante Cedric Bakambu che sul difensore Nobel Mendy, entrambi recuperati e regolarmente presenti al centro sportivo dei biancoverdi per il secondo giorno consecutiva.

Tre assenze importanti per il Betis

Si sono allenati anche i giovani Pablo García, Jesús e Manu González. Il Betis invece dovrà fare a meno del difensore centrale Diego Llorente, della punta centrale Chimy Ávila e del centrale di centrocampo Marc Roca per infortunio, tre pezzi importanti della rosa andalusa. In avanti, Cucho Hernández non potrà giocare perché non fa parte della lista UEFA per la Conference League, così come l’esperto mediano portoghese William Carvalho.