Beltran: "Possiamo dare ancora tante soddisfazioni ai tifosi. Onore e orgoglio portare la maglia di Batistuta, una sera a cena mi disse..."

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato con i canali Uefa nel magazine dedicato alle competizioni europee.

“Facile ambientarsi in Italia”

“Al momento di decidere sono stato contentissimo della possibilità di venire in Italia, paese molto bello. Sono stato fortunato a venire a giocare qui in una terra che somiglia all’Argentina. Ambientarmi è stato facile e in tanti mi hanno aiutato a farlo. A queste persone devo tanto”.

La cena con Batistuta

Inevitabile parlare di Batistuta: “Con lui sono andato a cena e mi ha detto “Qui la gente ti farà impazzire”. E' una bellissima persona ed è una leggenda per la Fiorentina e i suoi tifosi. Non penso al suo numero che porto sulla maglia, non sento la pressione, per me è solo un orgoglio".

“Soddisfazioni ai tifosi”

Infine sulla squadra: "Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così. Possiamo dare ancora tante soddisfazioni ai tifosi”.