Intanto un famoso videogioco calcistico inserisce due calciatori della Fiorentina nel Team of the Season della Serie A

Come di consueto al termine della stagione, il famoso videogioco calcistico FC ha stilato la squadra dell'anno di ogni campionato. Per quanto riguarda la Serie A, sono ben due - e non succedeva da parecchi anni - i calciatori della Fiorentina presenti in questa speciale formazione.

Portiere e attaccante

A cominciare dalla porta, perché proprio David De Gea è stato eletto miglior portiere della Serie A con tanto di card speciale con 94 di overall. Dal numero uno al numero nova, un po' i punti cardine della stagione della Fiorentina: insieme a De Gea, infatti, nel Team of the Season 2024/2025 compare anche Moise Kean con un valore altissimo di 96.

Questa la formazione completa, schierata con il 4-4-2: De Gea; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, McTominay, Zaccagni; Kean, Retegui.