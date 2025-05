Edurne De Gea: "Sono in una fase meravigliosa con David. Capire il partner e ammirarsi a vicenda sono i nostri pilastri"

I tifosi della Fiorentina sono in attesa di capire quale sarà il futuro di David De Gea. Il club viola ritiene che non ci saranno problemi ad averlo in squadra anche la prossima stagione, forte anche del fatto di avere un'opzione unilaterale per il rinnovo del contratto per un'altra stagione.

Edurne De Gea sul palco

Nel frattempo la vita privata del portierone gigliato prosegue a gonfie vele, a cominciare dal rapporto con la moglie (e cantante spagnola) Edurne. “Capire il partner e ammirarsi a vicenda. Questi sono i pilastri della nostra relazione - racconta la compagna del giocatore - Nonostante la distanza, siamo riusciti a gestire bene la situazione”.

Non solo “sono in una fase meravigliosa con lui” aggiunge la stessa Edurne.