Sulla situazione di mercato in casa Fiorentina, è intervenuto il procuratore Eugenio Ascari a Radio Bruno Toscana: “Ci sono alcuni ruoli in cui abbonda di buoni calciatori, mentre in altri è carente; Kean, ad esempio, non ha un sostituto naturale e il caso Bove costringe ad affacciarsi sul mercato. Infatti Folorunsho è un acquisto obbligato. Ha caratteristiche diverse e ha giocato pochissimo a Napoli. Fa della sua fisicità l’arma migliore, si presenta per essere presentato nel centrocampo, a due o a tre che sia. Come si suole dire è un box-to-box, buon giocatore per la Fiorentina”.

“Luiz Henrique pezzo pregiato, cifre alte per il Sudamerica e c'è un perché”

Su Luiz Henrique: “Sicuramente è uno dei pezzi più pregiati del calcio sudamericano, non solo brasiliano. Il Botafogo ha investito 17 milioni di euro per riportarlo in Brasile, una cifra strabiliante per il calcio di quelle parti. E lui è stato protagonista per vincere Brasileirao e Copa Libertadores. Le conseguenti richieste si spiegano con quanto ha pagato il club. Potrebbero non bastare 20 milioni, alla fine è il fiore all’occhiello della squadra migliore del continente. So che la sua ascesa è stata frenata da qualche problemino caratteriale, che non gli ha permesso di esprimersi al meglio al Betis”.

“C'è l'interesse della Fiorentina. Occhio al problema Lione e…”

E aggiunge: “L’interesse della Fiorentina c’è, è concreto. Non so se le società siano venute direttamente a contatto, può essere che al momento stiano lavorando i soli intermediari. Concorrenza? Attenzione al problema Lione, la stagione è condizionata da questa situazione economica. Devono risolvere alcuni problemi, ma avendo stessa proprietà… Si parlava anche del Siviglia, addirittura”.