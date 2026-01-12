Il cambiamento che ha penalizzato Fortini. E ora rischia di partire davvero
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina sta valutando la posizione di Niccolò Fortini, che potrebbe partire davvero. Questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
Penalizzato
C'è la sensazione che la variazione tattica dell'ultimo periodo finisca per penalizzarlo, visto e considerato che ha reso meglio come esterno a tutta fascia nel 3-5-2.
La Roma attenta
La dirigenza viola ne discute con la Roma, che è la squadra più attenta alla sua situazione e alla sua posizione all'interno della Fiorentina.
Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2027 e percepisce uno stipendio vicino ai 100 mila euro a stagione. Nei prossimi giorni sono attesi degli sviluppi.
