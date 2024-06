Non c'è solo la Fiorentina su Mateo Retegui, attaccante italo-argentino attualmente impegnato con la nazionale azzurra a Euro 2024. Come riporta Sky Sport, anche la Roma starebbe pensando al calciatore in caso di partenza di Tammy Abraham.

Rimane da capire la volontà del Genoa, che non sembra intenzionata a privarsi di Retegui prima della fine del torneo continentale.