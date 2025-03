Bucchioni: "Palladino ha capito come far funzionare la Fiorentina. Gudmundsson? Così diventa dura per gli avversari"

Enzo Bucchioni, giornalista di fede gigliata, ha commentato su Radio Bruno la vittoria della Fiorentina sulla Juventus, arrivata ieri per 3-0 e ancora nella mente di tutti i tifosi viola. Un pensiero in particolare è arrivato su Gudmundsson:

“Difficile fermare uno così”

“E' stato ritrovato soprattutto nei movimenti: si muove per tutto il campo, la qualità migliore che possiede. Non lascia punti di riferimento, è difficile marcare un giocatore con queste caratteristiche. Ora voglio vedere da lui l'intensità, la capacità di saltare l'uomo”.

“La Juve ha facilitato le cose”

“La Fiorentina ha a disposizione una grande rosa. E Palladino ora ha capito come farla funzionare. Non voglio sminuire il risultato, ma l'avversario ha dato una mano: una Juventus così negli ultimi anni fatico a ricordarlo. Non è entrata in campo”.