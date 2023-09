L'ex tecnico Corrado Orrico, intervistato dal Corriere Fiorentino, ha parlato così dell'attacco della Fiorentina: “La critica agli attaccanti dell’anno scorso era legittima, ma la società non l’ha capita. Io ancora non do giudizi, ma non mi sembrano tanto più forti di Jovic e Cabral. Potevano acquistarne uno solo, ma fortissimo. Con Vlahovic la Fiorentina ha guadagnato 80 milioni, ma dopo aver preso 4 giocatori tra cartellini e ingaggi vanno vicino ad averli spesi tutti”.