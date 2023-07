Non solo Gonzalez e Amrabat, anche due giovani raggiungono il Viola Park (dopo le esperienze in prestito)

Giornata di rientri al Viola Park. Dopo quelli di Sofyan Amrabat e di Nicolas Gonzalez, oggi hanno raggiunto la squadra di Italiano anche due calciatori di proprietà.

Si tratta di Gabriele Gori e di Giovanni Corradini. L'attaccante e il centrocampista, finiti i prestiti stagionali, sono pronti ad allenarsi con la prima squadra. Per entrambi, però, è molto probabile un nuovo addio in prestito.

Un gruppo, dunque, molto folto, quello agli ordini di mister Italiano, anche se, come abbiamo detto in precedenza, molti dei presenti non rappresentano altro che degli esuberi agli occhi del club viola.