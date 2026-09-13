Capello: "Kean al Como? Lì non c'è spazio per le prime donne. Se ci provi ti emarginano"

In un'intervista concessa a La Provincia, l'ex allenatore del Milan e ora commentatore Fabio Capello, ha parlato dell'arrivo dell'ex Fiorentina Moise Kean a Como e sul suo inserimento nei lariani.

Su Kean

"Dipende da come si inserisce. Se vuole essere parte della squadra oppure il giocatore che gioca per sé".

No alle prime donne

"Come capirlo? Dallo spirito. In squadre così unite non c’è spazio per prime donne. Se provi a rompere il giocattolo gli altri va a finire che ti emarginano".