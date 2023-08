Corvino: "Falcone è arrivato in Nazionale, è una certezza. Il Lecce l'ha preso a un ottimo prezzo"

La Fiorentina ha accolto oggi il suo nuovo portiere, Oliver Christensen. Ma prima di arrivare alla scelta definitiva, la dirigenza viola aveva sondato il terreno per vari estremi difensori e tra questi c'era anche Wladimiro Falcone. Un'operazione che poi non si è fatta un po' per la volontà di Italiano un po' perché il ragazzo voleva fortemente tornare al Lecce, che infatti l'ha preso a condizioni più che vantaggiose.

Così il direttore sportivo salentino Pantaleo Corvino ha commentato la trattativa: “Abbiamo lavorato sottotraccia per riprendere Falcone, e ci siamo riusciti spendendo pochissimo. Lo conoscete tutti, le sue qualità le avete visto bene l'anno scorso. Ci tenevamo a riaverlo con noi perché vogliamo tenere alta la qualità nel ruolo del portiere, e Falcone è una certezza considerando che è arrivato anche in Nazionale”.