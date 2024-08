Duncan è già protagonista nel Venezia che piega lo Zwolle. Chance anche per Lucchesi

Questo pomeriggio il Venezia di Eusebio Di Francesco ha portato al termine la tournée precampionato in Olanda, sfidando i padroni di casa dello Zwolle. Dopo la vittoria di qualche giorno fa contro l’Utrecht, i lagunari escono dal campo vincitori: al novantesimo il risultato finale è 1-2 per i veneti. Decisive le reti di Gytkjaer nel primo tempo, e Pierini nei minuti finali della ripresa. L’ex tecnico del Frosinone piu che al risultato, teneva alla prestazione generale di squadra, di fatto apportando molti cambi tra primo e secondo tempo.

Di Francesco manda in campo Duncan dal primo minuto, spezzone di partita anche per Lucchesi

Esordio dal primo minuto per l’ormai ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan: il ghanese ha giocato resta in campo per 77’, dimostrandosi centrale nel gioco del Venezia. Buone notizie anche per l’altra conoscenza viola, il centrale di difesa Lorenzo Lucchesi: il classe 2003, dopo aver perfezionato il suo trasferimento in prestito lo scorso fine settimana, ha fatto il suo esordio con la maglia del Venezia subentrando ad Altare a 15 minuti dal termine.