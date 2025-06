Toto-allenatore Fiorentina: Callegari e Trevisani indicano i loro due nomi 'ideali' per la panchina viola. Per Palladino invece...

Durante il format “5 domande senza risposta” proposto da SportMediaset, dove appunto vengono posti 5 quesiti ai due giornalisti sportivi Massimo Callegari e Riccardo Trevisani sui temi sportivi del momento, i due hanno avuto modo di esprimersi anche sul nuovo, papabile allenatore della Fiorentina.

La domanda posta è stata “Chi sarebbero gli allenatori ideali per Atalanta, Lazio e Fiorentina?”. Callegari ha risposto, elencando Pioli per i bergamaschi, Palladino per la Lazio e Sarri per la Fiorentina; Trevisani ha invece indicato Thiago Motta per gli orobici, Sarri (che è ormai in dirittura di arrivo) alla Lazio e De Rossi per la Fiorentina.