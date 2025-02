Il Como si porta a casa anche lo scalpo del Napoli e vola sempre più lontano dalla zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo la vittoria a sorpresa del Franchi, il Como fa il bis e batte anche il Napoli, ex capolista. Vittoria per 2-1 per gli uomini di Fabregas che continuano la loro marcia salvezza. Lariani in vantaggio al 7' con un clamoroso autogol di Rrahmani che con un retropassaggio sorprende Meret. Dopo una decina di minuti il Napoli trova il pari con Raspadori che è freddo davanti a Butez e lo batte col destro.

Gara poi in bilico fino al 79' quando il solito Nico Paz pesca il solito Diao che di destro batte Meret per il 2-1 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 47, Juventus 46, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Verona 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14.

* = una partita in meno.