Bettarini: "Intervento al Padovani in fase di progettazione, la questione resta in sospeso"

Il Comune di Firenze cerca fondi per il rifacimento del Franchi e nel frattempo porta avanti anche la propria idea di utilizzare il Padovani come stadio per la Fiorentina durante i lavori.

Ma al momento non è dato sapere quanto costerà alle casse comunali questo intervento. Incalzato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, l'assessore al bilancio Giovanni Bettarini ha detto: “L’intervento è in fase di progettazione, non appena sarà arrivato a un livello progettuale adeguato saranno inserite risorse in bilancio e capiremo di che cifra stiamo parlando. È questo il motivo per cui non si trova questa voce in questa variazione”.