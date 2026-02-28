Quest'oggi il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina.

"Diciamo sempre che la Fiorentina è una squadra senza identità, ma credo che in realtà un’identità la squadra ce l’abbia eccome, soprattutto dopo la partita di giovedì. La Fiorentina adesso è inaffidabile, capita spesso di incontrare nella vita delle persone inaffidabili d’altronde. Non ha personalità oltretutto. Una squadra che vince 3-0 in trasferta, in casa non deve partire con l’idea di aver già conquistato il passaggio del turno nella partita di andata. Prima di tutto perchè la Fiorentina non è una squadra che può permettersi di non giocare, perchè subisce sempre gol. Quando non abbiamo subito gol in questa stagione è stato un vero e proprio evento”.

“La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra incoerente”

Ha anche aggiunto: “Dovevamo capire all’avversario che avrebbe dovuto farne di tutte per vincere, soprattutto visto il risultato dell’andata. Saremmo dovuti esser noi quelli a prender controllo del campo e invece la Fiorentina ha dimostrato di essere incoerente, incapace di gestire se stessa. E lo dico con affetto e dispiacere, perchè sono sempre convinto che si possa imparare dai proprio errori: solo che da inizio stagione è sempre la stessa storia. La squadra dimostra sempre di non aver imparato la lezione e quindi diventa anche difficile sperare. Cambiano dirigenti e allenatori e la squadra continua a non capirlo”.

“Solomon non sarebbe dovuto scendere in campo contro lo Jagiellonia”

Un commento anche sull’infortunio di Solomon: “Ciò che resta oltre al passaggio del turno è l’infortunio di Manor Solomon, che risulta essere la cosa che ti fa piu arrabbiare. Questo perche potevamo evitarlo, se la Fiorentina non si faceva mettere sotto di tre gol Vanoli avrebbe evitato di schierarlo a gara in corso. Il turnover non si fa solo per la stanchezza, ma soprattutto per evitare gli infortuni. La fortuna è che, considerandolo un doppione di Gudmundsson, adesso l’islandese prenda forza e ci dimostri il suo valore reale. L?infortunio dispiace perche nelle prossime tre partite, tutte decisive per la salvezza, sarebbe potuto essere molto d’aiuto: i viola devono fare almeno 7 punti”.

“La Fiorentina è comunque fortunata: adesso torna Gudmundsson”

Un commento anche sul momento di Gudmundsson: “La fortuna nella sfortuna è comunque che Solomon è un giocatore che gioca nella stessa piazzola dell’islandese. Quindi adesso abbiamo Gud pronto a prendere il suo posto, ovviamente servirebbe che il giocatore si svegliasse un po’, anche se ovviamente dovrebbe farlo un po’ tutta la squadra. Ultimamente ha dimostrato di non essere ne carne ne pesce, rappresentando al meglio lo spirito di questa squadra: una grande potenzialità, ma risultati molto modesti”.