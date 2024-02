Aggiornamenti sul crollo nel cantiere a Firenze: i morti salgono a tre. Domani lutto regionale

Tragedia sul lavoro a Firenze: aggiornamenti in tempo reale

15.45: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato il lutto regionale per la giornata di domani

14.10: come comunicato dalla Consigliera Regionale Monia Monni, il numero dei morti sale a tre. Altrettanti sono i feriti ricoverati a Careggi, uno in codice rosso e gli altri in codice giallo. Due i dispersi che i vigili del fuoco stanno cercando tra le macerie.

13.48: le parole del Sindaco di Firenze Dario Nardella: “Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Esprimo a nome mio e della Città di Firenze il cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. Ringrazio sentitamente il Presidente Mattarella per aver espresso alla nostra città vicinanza e solidarietà. Ho proclamato lutto cittadino per domani con sospensione di tutti gli eventi”.

13.37: La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere è finito sotto sequestro. I tecnici della Asl stanno ascoltando il personale.

13.29: È di un morto, tre feriti e quattro dispersi, al momento, il bilancio ufficiale del crollo nel cantiere di Via Mariti a Firenze dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato di Esselunga. Lo ha riferito ai giornalisti Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco.