Calamai: "Arthur leader in così poche settimane è sorprendente. La Fiorentina non è da Champions ma poco sotto..."

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai ha analizzato la prima giornata di A, con riferimento particolare anche alla Fiorentina:

"La novità di questa estate calcistica è la Fiorentina che all’esordio in campionato ha spazzato via il Genoa a Marassi. La società viola ha condotto un mercato brillante e Italiano ha subito confermato di essere un allenatore di grandi potenzialità. Insieme a De Zerbi è il nuovo che avanza. Per il momento ha sorpreso la capacità di Arthur di diventare in poche settimane il punto di riferimento della squadra. La classe del brasiliano non è mai stata oggetto di dibattito. Ma prima nella Juve e ancor di più nella passata stagione nel Liverpool era sempre finito ai margini. La Fiorentina con il vero Arthur, arrivato quasi a costo zero, non vale un posto in Champions (anche se devono ancora arrivare dei rinforzi di livello) ma può essere una mina vagante per tutte le grandi e agganciare l’Europa League".