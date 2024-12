Anche Lautaro Martinez, sempre in diretta dalla serata dell'AIC, è tornato sull'episodio di ieri pomeriggio del male di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina:

Le parole di Lautaro

“Quando siamo rientrati nello spogliatoio, siamo entrati in quello della Fiorentina dicendo che non saremmo mai scesi in campo per continuare la partita”.

E ancora

“Ho sentito i miei compagni di Nazionale che sono nella Fiorentina, ci hanno tranquillizzato. Ringrazio la squadra e Palladino per averci rasserenati subito. Abbiamo detto ai giocatori della Fiorentina che l’importante era la salute di Edoardo”.