Juric e il gestaccio contro Italiano: "Grave e inqualificabile". Rischia una pesante squalifica

In Torino-Fiorentina non è certo passato inosservato il gestaccio fatto da Ivan Juric nei confronti del collega Vincenzo Italiano. Il taglio della gola mimato è stato fatto sotto gli occhi di tutti: anche degli ispettori federali e del delegato di Lega.

“Un comportamento grave e un gesto inqualificabile”

E le critiche nei confronti di Juric per quanto fatto, abbondano stamani. Su Tuttosport per esempio, si legge: “E' stato grave quel gesto, quel comportamento, ed è fin un’ovvietà sottolinearlo. Sotto gli occhi di tutti, un allenatore di Serie A. Inqualificabile, sì. Altro che mantenere sempre il self control, evitare di trasmettere ulteriore nervosismo e, sopra a tutto, dare il buon insegnamento al mondo attorno”.

Ora una pesante squalifica

Ora il tecnico granata che era già diffidato, si prenderà 2 o 3 giornate di squalifica dal giudice sportivo, ma sarebbero diventati addirittura mesi di stop se avesse fatto lo stesso gesto all'arbitro o ai suoi collaboratori, invece che nei confronti di Italiano.