Tipsbladet.dk riporta le parole piuttosto dure da parte del neo acquisto del Wolfsburg Joakim Maehle, arrivato dall'Atalanta, che si è scagliato in conferenza stampa contro il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini:

“Avevo bisogno di una nuova sfida nella mia carriera. All’Atalanta ero uno di tanti, mentre al Wolfsburg mi sento parte del progetto e c’è più umorismo nello spogliatoio. All’Atalanta l’allenatore decideva tutto. Non c’era libertà. La sua gestione è basata sulla paura, quasi dittatoriale. Anche se vivevo in un bel posto e il tempo era bello, non avevo il tempo di godermelo perché passavamo tantissimi giorni al centro di allenamento. Ero stanco”.