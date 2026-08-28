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UFFICIALE: Fabbian va in prestito al Parma

Redazione /
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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E' già terminata l'avventura di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Un calciatore che, dal suo arrivo in prestito dal Bologna lo scorso gennaio, non ha mai trovato spazio e soprattutto non ha mai inciso né fatto capire che tipo di calciatore fosse.

Prestito al Parma

E allora, dopo soli sei mesi, Fabbian saluta. Da pochi minuti infatti è ufficiale il suo trasferimento al Parma in prestito con diritto di riscatto. L'annuncio è arrivato tanto sui canali ufficiali della Fiorentina quanto su quelli dei ducali.

Una presentazione speciale

Bellissimo peraltro il video di presentazione, con Fabbian che fa una sorpresa a un tifoso speciale del Parma, regalandogli la sua maglia, nell'ambito della collaborazione tra il club gialloblù e All Inclusive. 

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