UFFICIALE: Fabbian va in prestito al Parma

E' già terminata l'avventura di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Un calciatore che, dal suo arrivo in prestito dal Bologna lo scorso gennaio, non ha mai trovato spazio e soprattutto non ha mai inciso né fatto capire che tipo di calciatore fosse.

Prestito al Parma

E allora, dopo soli sei mesi, Fabbian saluta. Da pochi minuti infatti è ufficiale il suo trasferimento al Parma in prestito con diritto di riscatto. L'annuncio è arrivato tanto sui canali ufficiali della Fiorentina quanto su quelli dei ducali.

Una presentazione speciale

Bellissimo peraltro il video di presentazione, con Fabbian che fa una sorpresa a un tifoso speciale del Parma, regalandogli la sua maglia, nell'ambito della collaborazione tra il club gialloblù e All Inclusive.