Un difensore viola ha lasciato il Viola Park. Manca solo l'ufficialità per il suo addio

Redazione /
Pablo Marì
Pablo Marì. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Nella serata di oggi, Pablo Marí ha lasciato il Viola Park e la Fiorentina, salutando il centro sportivo di Bagno a Ripoli per l'ultima volta. 

Manca solo l'ufficialità 

Il difensore spagnolo si trasferirà all'Al-Hilal per una cifra vicina ai 2 milioni di euro e per la conclusione del trasferimento manca adesso solo l'ufficialità. 

Domani non ci sarà

Per questo il giocatore non ci sarà domani al Franchi per Fiorentina-Milan. 

