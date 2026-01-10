Un difensore viola ha lasciato il Viola Park. Manca solo l'ufficialità per il suo addio
Pablo Marì. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nella serata di oggi, Pablo Marí ha lasciato il Viola Park e la Fiorentina, salutando il centro sportivo di Bagno a Ripoli per l'ultima volta.
Manca solo l'ufficialità
Il difensore spagnolo si trasferirà all'Al-Hilal per una cifra vicina ai 2 milioni di euro e per la conclusione del trasferimento manca adesso solo l'ufficialità.
Domani non ci sarà
Per questo il giocatore non ci sarà domani al Franchi per Fiorentina-Milan.
