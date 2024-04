La Nazione: La gioia di Commisso

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Ciclone viola E ora il Bruges".

Pagina 2

Ampio spazio per: “Elettroviola, manita vista Europa Cinque gol, due legni, la rinascita Adesso la Conference non fa paura”. E inoltre: “Doppio Gonzalez, Barak, Martinez Quarta e il risveglio di Sottil: agganciato il Napoli all’ottavo posto La reazione (importante) dopo la sconfitta di Coppa Italia e una prestazione che dà grande fiducia”.

Pagina 3

Presente un commento dal titolo: “La forza di non perdere la bussola”.

Pagina 4

Qui leggiamo: "La gioia di Commisso Rocco torna a Firenze Italiano: "Che reazione". Di spalla: "La serenità di Sottil: "E' lo spirito giusto Il gol è per Joe...".

Pagina 5

Apre la pagina: “La chiamata per l’Europa Conference, prova verità Ora Firenze vuole la finale”. Sottotitolo: "Giovedì al Franchi la gara di andata contro il Club Brugge: stagione al bivio Italiano punta sulla formazione migliore e chiede a Nico una prova da leader". E infine: "Febbre per i biglietti 1.500 posti in Belgio".