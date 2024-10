Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli ha parlato a L'Equipe per parlare della Serie A, visto che il campionato italiano sarà trasmesso anche sui canali del quotidiano francese. Queste le sue parole:

“La Serie A per me è uno dei campionati più competitivo. Semplicemente perché è un campionato dove ci sono squadre molto molto preparate. Tatticamente è il migliore. La Serie A è famosa perché le squadre sono molto difensive e qui non è facile segnare e prendere il sopravvento sugli avversari, anche perché il livello è molto omogeneo. Quest’anno sarà una stagione dura, perché al momento non c’è ancora una squadra che ha preso il largo. Ho sentito a volte delle critiche sulla Serie A per il suo aspetto molto chiuso delle squadre in campo, ma basta vedere l’ultimo Inter-Juventus finito 4-4 per capire che le cose stanno cambiando”.