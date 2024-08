Intervenuto su TMW Radio, l’ex centrocampista della Fiorentina Riccardo Maspero si è soffermato sulle nuove avventure di Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, rispettivamente tecnico ed ex tecnico della squadra viola.

‘A Firenze non si scherza, è come allenare un top club’

“Palladino e Italiano hanno preso un compito gravoso vedendo il passato e l'importanza delle piazze in cui sono andati ad allenatore. Mi aspetto un bel salto da Palladino, con Firenze non si scherza, è un contesto in cui bisogna vincere e non ti viene perdonato niente: a Firenze c’è solo la Fiorentina, ed è un club di spessore, in cui non si può sbagliare. È come allenare un top club e l’ex Monza e dovrà fare veramente un bel salto quest’anno”.

‘Motta ha sfruttato l’anno negativo di Napoli Roma e Lazio'

“Italiano può avere il vantaggio di aver già gestito una squadra impegnata su tre competizioni durante l’anno, anche se quest’anno fa la Champions League ed è abbastanza complicato. Lo scorso anno Motta ha sfruttato l’anno negativo di Lazio, Napoli, Roma. Per arrivare a certi livelli, servono determinati calciatori”.